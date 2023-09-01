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リザードンex デッキ
商品番号 N52944714227
商品名

リザードンex デッキ
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードリザードンexデッキ販売です黒炎の支配者で登場した人気のデッキですピジョットexとアルセウスVSTARで安定感を上げていますバトルVIPパスやアクロマの実験やナンジャモも入っておりすぐに大会に出れる構築です枚数は写真をご確認ください炎エネルギーは8枚ですボックスパックシングル···デッキ(まとめ売り)
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