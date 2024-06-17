ヘタリア　イギリス　アクリルスタンド　１2点

ヘタリア イギリス アクリルスタンドアーサー カークランド 英 眉毛推しですがグッズ整理です。２点からバラ売りは可能ですが、その分割高で設定させていただきますのでご了承ください(発送費として＋300円)左上４点(全身タイプ) 各1800円左下２点(等身キャラで小さめ)各1500円右上４点(パーツが多いミニキャラ)各1300円右下２点 各1000円それぞれ透明袋、プチプチ梱包で発送いたします。お気軽にお声がけください。



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