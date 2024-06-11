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- 【カラオケ機器】audio-technica マイク充電器 BC700 CLM
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商品詳細
閲覧いただき誠にありがとうございます。■値下げ交渉可能です。 『必ず』ご希望の金額を提示してくださいませ。 良識の範囲内での金額提示をよろしくお願いします。【商品】audio-technicaオーディオテクニカマイク充電器BC700【状態】小傷ございますがまだまだお使いいただけます。写真にてご確認ください。【コメント】同モデルの充電器やレシーバー(AT-CR999)、赤外線コードレスマイク(AT-CLM990T)(AT-CLM900T)も販売しております。まとめ買いいただければ多少のお値引きはさせていただきます。↓こちらからご覧ください。#パンダのカラオケ機器丁寧梱包、迅速発送心がけておりますのでお任せください。管理番号5001-00033①アクセサリー···電源アダプター
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