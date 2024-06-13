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- Ｌ１８７ 茶碗 『佐々木松楽造』『赤楽茶碗』 抹茶碗 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 8cm横幅 約 12cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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Ｌ１８７ 茶碗 『佐々木松楽造』『赤楽茶碗』 抹茶碗 共箱 茶道具 - 陶芸
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