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Ｌ１８７　茶碗　『佐々木松楽造』『赤楽茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
商品番号 U43053177147
商品名

Ｌ１８７　茶碗　『佐々木松楽造』『赤楽茶碗』　抹茶碗　共箱　茶道具
ブランド名 Uspare
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　8cm横幅　約　12cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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