ミュウV SR 美品

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商品詳細
ボックスパックシングル···シングルレアリティ···SRミュウVSRあくまでも自宅保管の中古品であり、写真を確実に確認した上でご検討をよろしくお願い致します。神経質の方は購入をご遠慮下さいあくまでプレイ用です・値下げ不可即購入可能です補償や追跡機能が無い「普通郵便」での発送です
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