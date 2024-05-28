ISO Acoustics ISO-L8R155 モニター スピーカー スタンド

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ISO ACOUSTICS / ISO-L8R155 review. [DTM / ISO-155 / monitor speaker / installation points]



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[Additional] About angle adjustment. Desktop monitor speaker stand[ISO ACOUSTICS/ISO-L8R155/DTM]



IsoAcoustics ISO-L8R155 | Harmonic-Sound



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【コンディション】 状態もよく目立つ傷や汚れなどもございません。以下はメーカー抜粋です。アイソアコースティックはリスニングポイントに合わせて高さと角度調整が可能なモニタースピーカー用スタンドです。パイプで高さ調節、インサートパーツを使用して傾斜角の調整が可能。アイソレーション効果によりスピーカー本来のサウンドを届けます。スペック■アイソレーション効果と細かな調整機能を備えたスピーカースタンド■高さ、傾斜角度を調整することで、様々なセッティングが可能です■スタジオモニター用スタンド■ステレオペア■サイズ：155×190mm■パイプ（高さ調整）が付属ショートパイプ：約8.0cm【付属品】写真に写っている物が全てになります。パイプはショートになります。※中古品になりますので、ご理解の上ご購入下さい。気になる点がありましたら、お気軽にコメント下さい!!【発送方法】発送は主にヤマト運輸になります。サイズや重さにより、レターパックや郵パックを予定しております。