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YAMAHA MD4S マルチトラックMDレコーダー
商品番号 W51625158338
商品名

YAMAHA MD4S マルチトラックMDレコーダー
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,776 円
在庫状況 あり

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商品詳細

このサイトで買って2ヶ月ほど使しました。データーをPCに移しましたので不要となりました。状態はいいです。ケースは多少使用感はありますが、本体は綺麗な状態です。中古品です。ご理解ある方のご購入をお待ちいたしています。取扱説明書と電源コード付です。
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