YAMAHA MD4S マルチトラックMDレコーダー

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商品詳細
このサイトで買って2ヶ月ほど使しました。データーをPCに移しましたので不要となりました。状態はいいです。ケースは多少使用感はありますが、本体は綺麗な状態です。中古品です。ご理解ある方のご購入をお待ちいたしています。取扱説明書と電源コード付です。
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