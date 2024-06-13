TASCAM PORTA TWO 整備動作品　マルチトラックレコーダー

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入出力録音再生等、動作確認済み。内部駆動ベルト交換、駆動部の古いグリスの除去と再塗布、ヘッド、ピンチローラーのクリーニング、消磁等を行なっております。付属品は社外品ACアダプターと社外品ハードケース、ストラップとなります。ハードケースは使用感がある為、あくまで輸送用という事で宜しくお願いいたします。ごく稀にですが、こういった古い物に新品同様のコンディションを求める方がいらっしゃいます。対応しきれない事が多いのでそういう方は購入をご遠慮ください。商品到着確認後、速やかに受取連絡をお願いいたします。自身の都合による返品には応じられませんので、ご了承ください。値下げ交渉には応じられませんのでご了承ください。