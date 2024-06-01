ピオフィ　エビテン限定　布ポスター　楊　with flower　ビーズログ

※大掃除中の為、早急に処分希望です。紙類（カードやクリアファイル、コースター等）は10点以上、その他商品は5点以上からお値下げ交渉対応致します。それ以下の場合は送料分はお値下げ致します。また、処分品の記載が無い物も中古ショップに持っていく場合がありますのでお早めにご検討お願い致します。中古ショップへの持ち込み\u0026他アプリでも出品してますので【必ず】在庫確認\u0026プロフ確認コメントをお願い致します。ピオフィオーレの晩鐘のebten限定のマイクロファイバータオルです。新品ですが、傷や汚れがあるかもです。神経質な方はご遠慮ください。透明な袋に入れるだけの簡易包装にて発送します。プチプチ等による補強必要な方は＋100円でやります。同封可能なものを複数購入してくださる方はお気持ち程度ですがお値引きさせていただきます。まとめ買い希望の為、同ジャンルのものをハッシュタグ付けることにしました。↓#さつきピオフィグッズ#さつきRiRi先生グッズ#さつきオトメイトグッズ#さつき乙女ゲーム系グッズ



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