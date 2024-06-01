BOSS BCB-90X

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数ヶ月前に新品にて購入しましたが、使用機会が無い為出品します。室内で開封してエフェクターを並べただけでパッドの切り込み、加工はしていません。付属品は全て有ります。ご検討下さい。値引き交渉は対応しかねますのでご容赦下さい。宜しくお願い致します。