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BOSS BCB-90X
商品番号 R72142942975
商品名

BOSS BCB-90X
ブランド名 ボス
特別価格 税込 7,310 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数ヶ月前に新品にて購入しましたが、使用機会が無い為出品します。室内で開封してエフェクターを並べただけでパッドの切り込み、加工はしていません。付属品は全て有ります。ご検討下さい。値引き交渉は対応しかねますのでご容赦下さい。宜しくお願い致します。
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