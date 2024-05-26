◎掛け軸/松竹梅/人物？

おばあちゃんの家の片付けです。サイズ約56cm×約187cmです。素人の採寸のため多少誤差があるかもしれません。少しシミがあります。写真で確認下さい。神経質の方にはおすすめできまけん。素人の写真撮影のため色など実物と多少誤差が生じる場合があることを予めご了承下さい。返品、交換はお受け出来ませんので十分ご検討のうえご購入よろしくお願いします。形式...掛け軸・掛軸



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