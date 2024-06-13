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ボムギュうちわ 最終値下げ
商品番号 U44490947798
商品名

ボムギュうちわ 最終値下げ
ブランド名 Uankle
特別価格 税込 2,100 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ジャンル···韓流/KPOPボムギュのうちわ2枚セットになります1枚は開けて何度か使用してますが目立った汚れや傷はありません。もう1枚は保存用で購入した為未開封となっております。袋は届いた時から端が結構折れていました。素人管理ですのでその点ご了承ください。weverseshopにて昨年の3月購入致しました。バラ売り×値下げ○TXTMOAXTOGETHERスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイMOA
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