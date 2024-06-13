ボムギュうちわ 最終値下げ

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ジャンル···韓流/KPOPボムギュのうちわ2枚セットになります1枚は開けて何度か使用してますが目立った汚れや傷はありません。もう1枚は保存用で購入した為未開封となっております。袋は届いた時から端が結構折れていました。素人管理ですのでその点ご了承ください。weverseshopにて昨年の3月購入致しました。バラ売り×値下げ○TXTMOAXTOGETHERスビンヨンジュンボムギュテヒョンヒュニンカイMOA