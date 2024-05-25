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ポケモンカード　ギラティナVSTAR UR
商品番号 B14913721717
商品名

ポケモンカード　ギラティナVSTAR UR
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 3,206 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ギラティナvstarUR開封後すぐにスリーブ。ローダーにいれました。らくらくメルカリ便に変更可能目立つような傷汚れはないように思いますが素人判断の為個人差がありますので予めご了承ください。画像に写りにくい細かなキズやダメージがある可能性がありますので完璧なものではございません。必ず画像を確認してプレイ用での購入をお願い致します。全てスリーブまたはローダー水濡れ・折れ対策をして発送致します。すり替え防止のため、返品やキャンセルなどは対応できませんのでご了承下さい。種類···ポケモンカード(ポケカ)
http://narcologia.ru/goods/contemplate64477.html
http://narcologia.ru/goods/peroration845115.html
http://narcologia.ru/goods/Stanford388973.html
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