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掛け軸 一泉 天の橋立 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
商品番号 R25121801922
商品名

掛け軸 一泉 天の橋立 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 10,166 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛け軸一泉天の橋立絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）521×453ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重　希少　レア　一泉　天の橋立　彩色山水　山水　山水画　掛け軸　掛軸　骨董　日本画　絵画　絵師　美術品　骨董品　入手困難　ヴィンテージ　アンティーク　レトロ　タペストリ　インテリア　アート　茶道具　茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#一泉#天の橋立#日本三景#陸前松島#松島#宮島#天橋立#彩色山水#山水#山水画#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景
http://narcologia.ru/goods/stage372997.html
http://narcologia.ru/goods/preference502638.html
http://narcologia.ru/goods/ordering799579.html
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