掛け軸 一泉 天の橋立 絹本 希少 軸装 茶道具 掛軸 美品 です。

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掛け軸一泉天の橋立絹本希少軸装茶道具掛軸美品です。サイズ（本紙）521×453ｍｍ自宅保管の中古品であることを、ご理解の上ご購入くださる方にお譲りいたします。よろしくお願いいたします。貴重 希少 レア 一泉 天の橋立 彩色山水 山水 山水画 掛け軸 掛軸 骨董 日本画 絵画 絵師 美術品 骨董品 入手困難 ヴィンテージ アンティーク レトロ タペストリ インテリア アート 茶道具 茶掛け#掛け軸#掛軸#絵画#日本画#茶掛け#茶道具#一泉#天の橋立#日本三景#陸前松島#松島#宮島#天橋立#彩色山水#山水#山水画#新築#落成#新築祝い#落成祝い#祝い#ヴィンテージ#アンティーク#レトロ#インテリア#インテリアアート#値下げ絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...風景・海景