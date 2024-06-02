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茶道具 唐銅 建水 一ノ瀬宗辰
商品番号 J92472152833
商品名

茶道具 唐銅 建水 一ノ瀬宗辰
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 6,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。家族が茶道をしております。その中から出品をさせて戴いております。写真にあるものが全てになります。大切に使用しておりますが、完美品ではございませんことご了承下さいませ。ご質問などございましたら、可能な限りお応えさせて頂きます。よろしくお願いいたします。
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