茶道具 唐銅 建水 一ノ瀬宗辰

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。家族が茶道をしております。その中から出品をさせて戴いております。写真にあるものが全てになります。大切に使用しておりますが、完美品ではございませんことご了承下さいませ。ご質問などございましたら、可能な限りお応えさせて頂きます。よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/seamless69029.html
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