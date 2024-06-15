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- 【Sky】ピンバッジ あなたと私(ペア)
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商品詳細
ピンバッジあなたと私(ペア):片方のピンバッジを友たちに渡して、ゲームの中でリンクしましょう。STARをスキャンしてフレンドの元へテレポートできるようになります。連携済です。ご理解いただける方は購入をお願いします
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