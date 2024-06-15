MONSTER CABLE BASS 3.6M S/L x2セット

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数あるオークションの中からご覧いただき有り難うございます。MONSTERCABLEBASS3.6MS/Lx2セット出品致します。・商品状態/付属(写真に写るものが全てです)通電OK。プラグ部分にメッキハゲ等の使用感見受けられる状態です。・商品説明文(メーカー説明文引用)「芯線内部に2本の太いコア線（低域用）を用いることで、低域伝達特性をより向上させている」とのこと。これはRedHotChillPeppersの「FLEA」が愛用していることで有名なモデルです。重要点個人売買という場での取引につき、一切の保障は致しません。記載以外の不具合や問題が生じても保証できません。問題があっても部品取りや修理などをベースに用途を見出せる方のみ入札に参加ください。落札後の商品に対する見解の相違によるクレームや一方的な返品の要求も一切お受けいたしません。細かな事を気にされる方、神経質な方の入札はご遠慮ください。上記の内容、注意事項に必ずご了承頂ける方のみ御入札ください。また、落札後48時間以内に手続き（取引連絡）を行ってください。入金は落札後3日以内を厳守できる方のみ入札ください。できない場合には取消をさせていただきますので予めご了承下さい。着日、時間の指定は可能な限りはお応えしますが、ご希望に添えない場合もございますので、予めご了承下さい。発送期間は、概ね入金確認後、1～5日いただいておりますのでよろしくお願いいたします。商品受け取りの際には、お手数とは思いますが、早期の受取り連絡をよろしくお願いします。長文で失礼いたしましたが、気分良く取引したいので何卒ご了承ください。