REDD47クローン　真空管マイクプリアンプ　DI

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基本的にREDD47の回路図をそのままの通りに、抵抗などのパーツをしっかりとした部品を使って作りました。クリアな音質でしっかりと前に出てくれる非常に使い易いアンプです。ゲインは34,40,46の3パターンとなっております。音質調整のNFB付きです(市販のモデルのFinegainと同じものです)インピーダンスは入出力600Ωです。DIと入力パッド、出力アッテネータのうち２つ取り付けが可能です(取り付け用にパーツを付けてますが現状配線してません)今回から箱を変えました。+3,000円で19インチラック用のパネルを取り付け出来ます。電源ユニットは別で直流点火式なので低ノイズに仕上がってます。また電源は同じ見た目の電源であれば流用して使える設計で今後もやっていくので他のアンプなど買い足した場合に回して使用も出来るので不要な場合はアンプのみの販売も今後可能です。ファンタム電源はノイズや音質への影響により乗せてません、6,000円ほどで市販の電源があるのでそれをお使いください。購入後の修理などは送料をご負担頂ければ作業費は無料でずっと行わせていただきます。使っていただいて気に入らなければ返品はいつでも可能です。メルカリ手数料の分を引いて返金させて頂きます(パーツの変更や明らかな破損がある場合は部品代も引かせて頂きます)今後も自作マイクプリアンプなどを作っていく予定です。製作可能なアンプは詳細含めオーダー出来ますので出品欄をご覧ください。パーツ代などもありますので値引き交渉はお受け出来ません。製作の工程などはこちらにhttps://x.com/aoitubeamp