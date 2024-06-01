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子ども用バイオリン　1/2サイズ カルロジョルダーノ
商品番号 S23250059210
商品名

子ども用バイオリン　1/2サイズ カルロジョルダーノ
ブランド名 Sankle
特別価格 税込 7,476 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カルロジョルダーノ　2016年製　VS-1子ども用バイオリン　1/2サイズケース付き（肩当てと松脂はついておりません）発表会直前にメンテナンスをし、発表会後すぐにサイズアップしたためとてもよい状態かと思います。購入、メンテナンスはいずれも、千駄ヶ谷のilviolinomagicoさんです。※メンテナンス内容※弦を全て取り換え駒の調整弓の毛の毛替え弓のグリップ取り換え発送はゆうゆうメルカリ便を予定していますが、何かご希望があればお申し付け下さい。
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