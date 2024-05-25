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【模写】岡田米山人/山水人物図/山水図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-55
商品番号 L10247714160
商品名

【模写】岡田米山人/山水人物図/山水図/人物図/掛軸/名家伝来/AD-55
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 9,196 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【模写】【参考】岡田米山人　（1744～1820）江戸中・後期の南画家。大坂の人。木村蒹葭堂・浦上玉堂らと交わり，独特のユーモアのある山水画を描いた。【作品状態】本紙は絹本です。　本紙は時代感あり、全体に多数の汚れシミ、折れ、巻シワなどあります。状態は悪いです。表装は時代感あり、全体に汚れシミ、地に多数の時代スレ、全体にホツレ、巻シワなどあります。　　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　191cm×幅　57cm　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
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