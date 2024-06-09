美品☆andreas eastman VL80 バイオリン 4/4 2021年製

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ご覧いただきましてありがとうございます。AndreasEastmanVL804/42021○状態本体は目立つ傷汚れなく綺麗な状態です。使用感が少なめの美品かと思います。○内容・バイオリン本体（4/4、2021年製）・弓・肩当て（KUN）・ケース、ブランケット（ショルダーストラップ未使用）以上のセットで画像のもので全てです。このバイオリンは欧州の伝統的な製法を受け継いだ熟練した職人によって製作されています。カンナやノミを使った手作業による単板削り出しで、一挺一挺丁寧に手間をかけて作られています。※当方こちらの楽器に知識がございませんので価値のわかる方、ご理解いただける方、ご自身でメンテナンスできる方でお願いいたします。ご質問いただけましたらわかる範囲でお答えさせていただきます。○梱包発送について 段ボールで巻いてプチプチで包んでの梱包を予定しております。１～２日で発送いたします。急用などでできない場合はご連絡いたします。#イーストマン#分数#バイオリン#ヨーロッパ古物商許可証 第471052022095種類...バイオリン