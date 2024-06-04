【美品完動品】WARM AUDIO (ウォームオーディオ) WA73-EQ

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⭐︎お値下げの交渉歓迎します！機材整理のために出品します。音楽を生業としている者です。テレビCMや劇伴を中心にたくさん活躍してくれました。ご覧の通りNeveの名機、1073を模したチャンネルストリップです。定価118,000円（2023年10月現在）LINE楽器もしくは打ち込み音源バックに生楽器を録音する際重宝してました。とにかく音楽的にマイクの音が温かくも一歩前へ押し出してくる感じです。耳障りな感じは全くないです！ゲインを突っ込み気味にするとと歪み成分が増しさらに抜けが良くなります。EQもよく効くのでエアー感を出すのにハイを持ち上げたり、どんな音色作りにも対応できます。私はレコーディングスタジオで本物のNEVE1073で録ることもしばしばありますが、本物そっくりかと言うといろんな要素があるので一概には言えませんが、近いレベルの音色作りはできると思いました。昨今、クリーン系のプリアンプにハマってるのでこちらは手放すことにしました。ご覧の通り外観は気にならない程度の小さな擦り傷があるくらいで美品です。各ツマミも問題なく動作し、効き具合は抜群です。付属品:純正箱、電源ケーブル、取扱説明書、WAステッカー商品の詳しいスペックは某サイトでご確認ください（^人^）https://www.soundhouse.co.jp/products/detail/item/246801/中古品ということをご理解いただきNCNRとさせていただきます。お使いいただける方にお届けできたら幸いです。丁寧に緩衝材でお包みして発送します！種類···エフェクター・プロセッサー