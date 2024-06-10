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- 【整理品】航空機プラモデル 4箱セット
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商品詳細
IMAIMARINEJUMBO1/440DOYUSHABOEING747-4001/300TOMYJALドリームエクスプレス[スイート号] 1/300HASEGAWADC-10-40SUPERRESORTEXPRESS1/200の4台セットです整理品の為発見時の状態のまま発送します。値付けはラベル等を参考にしています。購入後未開封っぽいです親戚整理品の為発送までお時間いただくことになります買ってくださったからには頑張って早くに出荷しようと思いますが最大3週間くらい待ってもらうかもしれません。他に出品している【整理品】と併せて購入していただくと発送手間が少なくなるので嬉しいです
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