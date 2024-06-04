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PRO PAC \u0026 ELMO
商品番号 S98887809796
商品名

PRO PAC \u0026 ELMO
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フードの種類···総合栄養食ペットの種類···犬フードの特徴···ドライタイプPROPACK3kg1袋(賞味期限25.01.03)800g1袋(賞味期限24.09.06)ELMO800g1袋(賞味期限24.11.15)合計4.6kg(購入金額¥10,000くらい)共にパピー用です。定期で購入していたのですが、愛犬は食が細い為、残ってしまい、成犬用に移行した為出品します。うちの子はどちらも食いつきはよかったです！#ペットフード　#オーガニック　#パピー用フード　#パピー　#わんちゃんご飯　#elmo#propac
http://narcologia.ru/goods/freezer169098.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture76641.html
http://narcologia.ru/goods/plaque583307.html
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