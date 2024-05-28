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日本酒　一升瓶　6本セット　2　人気のみむろ杉やいずみ橋等飲み比べ
商品番号 R19884623848
商品名

日本酒　一升瓶　6本セット　2　人気のみむろ杉やいずみ橋等飲み比べ
ブランド名 Rspare
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本酒　一升瓶　6本セット　2　人気のみむろ杉やいずみ橋等飲み比べ左からみむろ杉　純米吟醸　2023年8月寶劔　　　純米吟醸　2023年6月満寿泉　　純米吟醸　2023年8月山形正宗　稲造　表示無し醴泉　　　純米吟醸　2023年9月いずみ橋　純米まさるや限定　2023年10月少し割高になりますが4本セットや2本セットにもできます。当方の出品物の中で入れ替えも可能です。(別途差額発生する場合もあり)#十四代#花邑#花浴陽#新政#亀齡#飛露喜#光栄菊#而今#純米大吟醸#純米酒#にごり#幻舞#冩樂#写楽一本あたりの容量...1800ml〜
http://narcologia.ru/goods/sci-fi429347.html
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