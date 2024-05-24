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ボウモア 15年 アストンマーチンエディション
商品番号 T80208341120
商品名

ボウモア 15年 アストンマーチンエディション
ブランド名 Tankle
特別価格 税込 12,226 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Bowmore15YearOldGolden\u0026Elegant-AstonMartinEdition海外免税店限定で発売された、ボウモアとアストンマーチンがコラボしたボトル（15年・1L）です。ゴールデン・エレガントの旧ラベルです。海外免税店で複数本購入しましたが、余りましたので出品します。お酒ですので、未成年者の購入はお断りいたします。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー種類　：シングルモルトウィスキー蒸溜所：ボウモア蒸溜所熟成年：15年産地　：スコットランドアイラ島容量　：1000ml度数　：43%#ボウモア#アストンマーチン#シングルモルト#スコッチウィスキー#Bowmore#Aston_Martin蒸留所・銘柄···ボウモア熟成期間···15年一本あたりの容量···500〜749ml
http://narcologia.ru/goods/diamond751058.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical143901.html
http://narcologia.ru/goods/symmetric415945.html
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