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18金ハンドバッグ型ダイアモンド入りペンダントトップ
商品番号 S37257194801
商品名

18金ハンドバッグ型ダイアモンド入りペンダントトップ
ブランド名 Svital
特別価格 税込 54,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

十八金ハンドバック型のペンダントトップです。鍵のところと持ち手のところにダイアモンドが￼入っています。物は入りませんがデザイン上の演出なのか蓋が開きます。重さは約11.3グラムです。写真だとわかりにくいのですが、左の側面に刻印があります。￼￼￼
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