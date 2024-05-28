18金ハンドバッグ型ダイアモンド入りペンダントトップ

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商品詳細
十八金ハンドバック型のペンダントトップです。鍵のところと持ち手のところにダイアモンドが￼入っています。物は入りませんがデザイン上の演出なのか蓋が開きます。重さは約11.3グラムです。写真だとわかりにくいのですが、左の側面に刻印があります。￼￼￼
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