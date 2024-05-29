POMTATA(ポンタタ) グローブレザーショートウォレット　財布

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ご覧いただきありがとうございます。POMTATA(ポンタタ)二つ折り バンブー がま口 グローブレザーショートウォレット 財布です。美しいシボ感と柔らかいにも関わらず、丈夫でマットな質感が魅力のグローブレザーを使用した高級感溢れる二つ折り財布。がま口部分には味わいのあるバンブーがあしらわれ、レザーの素材感と一緒になって深みのある表情を見せてくれます。時代や年齢を問わないシンプルで飽きのこないデザインは贈り物にも最適。小銭入れやカードポケットもきちんと備えられた使いやすい設計です。都内百貨店購入です。未使用保管品です。 サイズ幅:約10.7cm 高さ:約10.2cm マチ:約2.2cm カードポケット:8個country日本製fabric牛革Weight約130gです。是非ご検討ください！★ご入金より3日以内に発送します。★他にも色々出品中です。#トミーズ出品商品一覧