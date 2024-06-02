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バンドカラーの立ち襟で、前にタックが入っていますので、ふんわりとしたシルエットです。後ろはボタン３つで、止めています。後ろヨーク切替下に４ヶ所タックが入っています。紬の着物からのリメイクです。しっかりした紬です。前後にタックが入っているので、着やすいです。袖口にもタックが入っています。サイズは裄70cm袖丈37cm着丈57cm身幅67cm袖口周り26cm裾幅69cmです。テイスト・シーン...大人可愛い色...ベージュ袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...シルク