- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- シャツ/ブラウス(七分/長袖)
- >
- 紬のブラウス
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
バンドカラーの立ち襟で、前にタックが入っていますので、ふんわりとしたシルエットです。後ろはボタン３つで、止めています。後ろヨーク切替下に４ヶ所タックが入っています。紬の着物からのリメイクです。しっかりした紬です。前後にタックが入っているので、着やすいです。袖口にもタックが入っています。サイズは裄70cm袖丈37cm着丈57cm身幅67cm袖口周り26cm裾幅69cmです。テイスト・シーン...大人可愛い色...ベージュ袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント素材...シルク
http://narcologia.ru/goods/troupe509311.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome50343.html
http://narcologia.ru/goods/Addict876118.html
着物リメイク 紬のブラウス/フリーサイズ M〜 L ブラウス COCORO 通販 ...
遠州綿紬】マリンブラウス 白｜工房 徳元 TOKUGEN ONLINE SHOP(送料無料)
塩沢織】伝統織物のトップブランド塩沢紬の洋服 ギャザーブラウス ...
紬ロングブラウス 朱
着物リメイク 紬のブラウス/フリーサイズ 茶系 ブラウス COCORO 通販 ...
紬プルオーバーブラウス 赤
紬ロングブラウス 朱
紬のシャツブラウス 着物リメイク ブラウス Yoshinoya 通販｜Creema ...
紬のブラウス 着物リメイク ブラウス Yoshinoya 通販｜Creema(クリーマ)
遠州綿紬】 Tブラウス（雨水） [№5786-1122] - 静岡県浜松市｜ふるさと ...
遠州綿紬】 Tブラウス（雨水） | 静岡県浜松市 | ふるさと納税サイト ...
遠州綿紬 Tブラウス(雨水)
着物リメイク＊紬のトップスブラウス＊＊＊ ブラウス アトリエばあば ...
http://narcologia.ru/goods/troupe509311.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome50343.html
http://narcologia.ru/goods/Addict876118.html
着物リメイク 紬のブラウス/フリーサイズ M〜 L ブラウス COCORO 通販 ...
遠州綿紬】マリンブラウス 白｜工房 徳元 TOKUGEN ONLINE SHOP(送料無料)
塩沢織】伝統織物のトップブランド塩沢紬の洋服 ギャザーブラウス ...
紬ロングブラウス 朱
着物リメイク 紬のブラウス/フリーサイズ 茶系 ブラウス COCORO 通販 ...
紬プルオーバーブラウス 赤
紬ロングブラウス 朱
紬のシャツブラウス 着物リメイク ブラウス Yoshinoya 通販｜Creema ...
紬のブラウス 着物リメイク ブラウス Yoshinoya 通販｜Creema(クリーマ)
遠州綿紬】 Tブラウス（雨水） [№5786-1122] - 静岡県浜松市｜ふるさと ...
遠州綿紬】 Tブラウス（雨水） | 静岡県浜松市 | ふるさと納税サイト ...
遠州綿紬 Tブラウス(雨水)
着物リメイク＊紬のトップスブラウス＊＊＊ ブラウス アトリエばあば ...