【購入予約商品】アーバンリサーチドアーズ　デニム シャツ ワンピース

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ご覧いただきありがとうございます。URBANRESEARCHDOORSデニムシャツワンピースチュニックです。柔らかい生地質で、身幅がとてもゆったりとしています。袖口も可愛いです。長めの着丈や落ち感のあるビッグシルエット。肌寒い日には中にタートルやリブニットなど冬物との重ね着で、気温が上がれば主役の羽織りとして活躍。ボタンの開け方一つでも雰囲気を変えることができ、着回し力◎。コットン100%なので段々と風合いも生まれ、着るほどに愛着が沸くアイテムです。何度か着用しております。中古品、自宅保管していた物になりますので、ご理解の上ご検討お願い致します。コンパクトに折畳、少し圧縮梱包致します。プロフィールもご確認下さい。ゆうゆうメルカリ便又はらくらくメルカリ便にて発送致します。ライトデニムオーバーシャツテイスト・シーン...大人可愛い,カジュアル色...ブルー袖丈...長袖柄・デザイン...無地/ワンポイント