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割繊バイカラー2WAYブラウス
商品番号 P53545318515
商品名

割繊バイカラー2WAYブラウス
ブランド名 ノーリーズソフィ
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

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商品詳細

・定番人気の割繊素材の半袖ブラウス・前後どちらを前にしても着用可能な2WAY仕様・袖口の配色とボリューム袖がポイント・合わせるボトムを選ばず、お仕事からデイリー使いまで活躍・ジャケットのインナーとしてもおすすめ季節感···春、夏、手洗い可
http://narcologia.ru/goods/secretarial498316.html
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