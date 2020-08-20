【着用1回】【美品】Fred Perry フレッドペリー　リブポロシャツ

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●FREDPERRYリブポロシャツ■購入場所 フレッドペリー直営店■購入価格 不明 ■購入時期 2〜3年前■サイズ UK10一目惚れして購入したものの、汚したくなくて着れず、1回のみの着用で自宅保管しておりました。もったいないので着てくださるかたにお譲りします。ボトムにインしやすいように着丈はやや長めに設定されているようです。目立つ汚れはないのですが、●後ろ側の両袖に僅かに汚れあり画像ご参照の上、ご理解頂ける方のみご購入ください。#フレッドペリー#ポロシャツ#fredperry柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖柄・デザイン···プリント（ロゴなど）カラー···ホワイト袖丈···半袖季節感···春、夏、秋