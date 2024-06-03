KENZO GOLF ケンゾー 長袖 ポロシャツ イエロー 綿100%　日本製

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『管理番号sh-02』90’ポロシャツ黄色ご覧いただきありがとうございます。✴出品古着(新品も)はコチラから → #五月KM✼即購入も大歓迎です!★サイズ◈表記・サイズ２◈平置き寸法（若干の誤差はご容赦ください）・着丈 60cm・身幅 49cm・肩幅 42cm・袖丈 50cm※普段ご着用のお洋服とご比較の上、ご検討お願い致します。★商品状態コットン100%素材の長袖ポロシャツです。ダメージ等見当たらないキレイな状態です。お好みのデザインでしたら是非ご検討ください(^^)※あくまで私の判断で商品状態を記入しています。＊素人撮影のため実物と画像で色が異なって見える場合がございますのでご了承ください。またお使いのパソコンモニター・スマホの色調でも違って見える場合もございますのでご理解のほどよろしくお願いいたします。■発送について折りたたんだ際のシワはご了承頂きますようお願いします。場合によっては、圧縮してお送りする場合もございますm(__)m■返品、交換について中古品のため返品、交換は対応できませんので商品画像、説明文をご確認いただきご納得いただける方のみご検討ください。中古品であることをご理解の上ご購入お願いします！カラー...イエロー袖丈...長袖柄・デザイン...プリント（ロゴなど）季節感...春,夏,秋,冬099/0002/12/06/175009/17/10/175