ランダムプリーツフレンチスリーブブラウス　アーバンリサーチロッソ

昨年購入したのですが、着る機会がないので出品いたします。タグ付き新品ですが素人保管になるので神経質な方はご遠慮ください。肩幅・35.5cm・総丈・61cm・身幅・約43cm・袖丈・10cm[商品説明]:以下サイトより引用▼【ランダムプリーツシリーズから夏バージョンが新登場!】細かい繊細なプリーツを全体に施したブラウス。太さの違うランダムプリーツが魅力です。袖のさりげないフレア感が可愛く、二の腕もカバーしてくれるので一枚で着やすい◎テレワークにも映えるデザインブラウスは一枚持っておくと大活躍間違いなし。上品な印象でセミフォーマルなシーンにもおすすめです。カラー···ブラック



URBAN RESEARCH ROSSO（アーバンリサーチロッソ）の「『一部WEB限定 ...



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一部WEB限定カラー』ランダムプリーツフレンチスリーブブラウスを使っ ...



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ROSSO ランダムプリーツフレンチスリーブブラウス



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URBAN RESEARCH ROSSO - ランダムプリーツ フレンチスリーブブラウス ...



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URBAN RESEARCH ROSSO - ランダムプリーツ フレンチスリーブブラウス ...



一部WEB限定カラー』ランダムプリーツフレンチスリーブブラウスを使っ ...



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