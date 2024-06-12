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HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー ブラウス トップス
商品番号 O15202602858
商品名

HYSTERIC GLAMOUR ヒステリックグラマー ブラウス トップス
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 1,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■ブランドHYSTERICGLAMOURヒステリックグラマー■商品説明ヒスガールプリントの薄手ブラウスです。いつか着ようかと思ってヴィンテージショップで購入しましたが、なかなかその機会が訪れず。かわいいので迷いましたが、断捨離のため出品します。ヴィンテージ品にしてはかなり状態いいと思います。■カラーベージュ系■サイズ　フリーサイズ総丈　約　52cm/肩幅　約　37cm/身幅　約　43cm/袖丈　約　29cm※若干の誤差はご容赦くださいm(__)m■素材写真をご参照ください。■状態目立つほつれや汚れ、使用感もそれほどなく、綺麗な状態です。写真にて状態をご確認のうえご購入お願いいたします。あくまで中古品となります。神経質な方はお控えください。J91〔発送について〕らくらくメルカリ便、ゆうゆうメルカリ便の匿名配送。発送の時間帯等によりどちらかに変更する場合があります。指定がある方は予めお伝えください。
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