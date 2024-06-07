GSTV購入検査済み‼️宝石ターコイズ装飾ダイアモンドチャームペンダントトップ

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材質···その他ターコイズダイアモンドチャームのみ ペンダントトップ最高に綺麗です！石の大きさ1㎝×1㎝チェーン通る幅 0.5㎝程度他、詳細は分かりかねます。宝石に関しては、総額5万円以上の方、2000円引きします。コメントからよろしくお願い致します。