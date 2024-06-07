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GSTV購入検査済み‼️宝石ターコイズ装飾ダイアモンドチャームペンダントトップ
商品番号 L35124472745
商品名

GSTV購入検査済み‼️宝石ターコイズ装飾ダイアモンドチャームペンダントトップ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 13,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

材質···その他ターコイズダイアモンドチャームのみ　ペンダントトップ最高に綺麗です！石の大きさ1㎝×1㎝チェーン通る幅　0.5㎝程度他、詳細は分かりかねます。宝石に関しては、総額5万円以上の方、2000円引きします。コメントからよろしくお願い致します。
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