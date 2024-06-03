【未使用品】スタンダードサプライ　ビルフォードフラップウォレット　ライトベージュ

値下げ歓迎！！スタンダードサプライビルフォードフラップウォレットライトベージュMADEINJAPANコンパクトなものに変えようと購入しました。とても柔らかく上質な皮で、上品な色で素敵です。長く使っていただけるお品です。購入価格 24,200円箱なしです。カラー···ベージュ財布形/開け口···二つ折り素材···レザー(本革)柄・デザイン···無地



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