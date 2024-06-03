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【新品】アンドクチュール ブラウス And Coutureパフスリーブ ブラウス
商品番号 B52149682703
商品名

【新品】アンドクチュール ブラウス And Coutureパフスリーブ ブラウス
ブランド名 アンドクチュール
特別価格 税込 1,544 円
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商品詳細

【限定セール】¥4,500→￥4,290女性らしいパフスリーブと、バックヨークのレースがポイントのブラウス。丸みのあるパフスリーブは腕を細く見せてくれ、華奢見え効果が期待できます。【ブランド】アンドクチュール【サイズ】M(02)着丈54cm　バスト93cm　肩幅32cm　袖丈35.5cm【お値下げ】ご遠慮ください。【配送方法】メルカリ便※折りたたんでの発送の為シワになります。【お願い】新品未使用ですがタグを取って試着しました。ご理解のうえご購入ください。カラー···ベージュ袖丈···半袖季節感···春、夏、秋色···ベージュ素材···コットン(綿)テイスト・シーン···キレイめ、大人可愛い
http://narcologia.ru/goods/monophonic573612.html
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