エアリズムコットンブラスリップ L ブラック mame/マメクロゴウチ

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ユニクロマメクロゴウチmamekurogouchi第2弾2021awエアリズムコットンブラスリップ【新品タグ付き未試着未使用品】●ブラックL購入時のままに綺麗に保管しています発送の際は画像のままに丁寧に梱包しますが、購入時からのシワや僅かな畳みジワが有りましたらご了承下さい※付属ハンガーを外しての梱包となります必要な方は画像のままにお付けいたします・エアリズムコットン素材コットン素材なのでお肌の弱い方、またプランジブラスリップの素材が合わなかった方にもオススメの商品ですワンピースやスカートの下に一枚で着用出来る便利なブラスリップです●現在は発売されていないコットン素材・新品未使用品をお探しの方が居ましたら是非●完売・希少カラーサイズ●現品のみ手放しても良いと思える価格で出品していますご了承下さい●出品文章の抜粋・コピー転載はご遠慮下さいユニクロmamekurogouchi第2弾ユニクロマメクロ#マメクロゴウチ#mamekurogouchi#スリップ#エアリズム#ブラスリップ#マメクロ#ブラキャミソールコットンブラスリップエアリズムコットンブラキャミソールエアリズムプランジブラスリップエアリズムコットンブラスリップ