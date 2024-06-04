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【美品】トップス(ユナイテッドトウキョウ)
商品番号 Y34893091177
商品名

【美品】トップス(ユナイテッドトウキョウ)
ブランド名 ユナイテッドトウキョウ
特別価格 税込 1,615 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ユナイテッドトウキョウのトップスです。数回着用しましたが、綺麗な状態かと思います。タグに記載サイズは、【サイズ0】のため、Sサイズを選択しています。
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