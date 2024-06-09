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- [新品未開封]G913 TKL LIGHTSPEED 本日限定価格！
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商品詳細
G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard-TactileG913-TKL-TCBKブラック#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_TactileG913_TKL_TCBKブラックロジクールG913タクタイルテンキーレス新品未使用です。VALORANTプロチームZETAでトップ使用率の高性能ゲーミングキーボードです。TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard-TactileG913-TKL-TCBKブラック#G913TKLLIGHTSPEEDWirelessRGBMechanicalGamingKeyboard_TactileG913_TKL_TCBKブラック即購入可です！転売ヤーの購入も歓迎ですが転売ヤーの分際で値下げ交渉はして来ないでください。
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