【新品】Le minor ルミノア　カットソー 長袖 レディース　サイズ2

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Leminorルミノア カットソー 長袖素材コットン100%原産国フランスサイズ2（M）：着丈56cm肩幅37cm身幅45.5cm袖丈55cm【LeMinor/ルミノア】フランスの北西部、ブルターニュ地方に1928年に創設されたマリンウェアを製造するメーカー、Leminor（ルミノア）他ブランドが価格を下げる為に、他国での生産にシフトしている状況の中でも、一貫してフランスの自社工場で作られており、その変わらない製品作りが世界中で高い信頼性を得ています。やわらかいコットン生地にフランスメイドの質の高さから、定番のファッションアイテムとして多くの人々に親しまれながら、現在もフランス海軍認定の公式ユニフォームとして使用されている。バスクシャツの永久定番的ブランドです。こちらの商品はしっかりとした厚手の番手の生地を使用したモデルとなります。首元などの伸びにも強いですの、安心してお洗濯も可能でございます。また着込むほどに身体に馴染んで行きますので、たくさんご着用いただきご自身の型をつけて頂きたい商品です。真夏を除いてほぼ一年中着用できますので、1枚あるとコーディネートの幅がぐっと広がります!!今季おすすめ商品です!