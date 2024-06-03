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サイズ 3L素材 ポリエステル65%レーヨン35%表のみ透かし模様、裏地あり。裏は無地です。 裾は、2重の、レース仕様になっていて、レース、透かし模様共にとても可愛いデザインです。 3回程度の着用で、美品です。