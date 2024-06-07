

Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ



Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ

SpickandSpanJEVOUSENPRIETシャツ2度着用しました。中古品ですので、ご理解ある方のみ宜しくお願い致します。【2023S/S】Spick\u0026Spanヴィンテージ調のかすれを表現した大胆なロゴプリントのフレンチスリーブTシャツ。リサイクルコットンを使用したカジュアルなカットソー素材で、薄手ですが程よいコシがあるのが特徴。肩にかかるショルダーラインと程よくゆとりのあるサイズ感が着やすいデザインです。シンプルでカラー展開もシックなので幅広いシーンに着まわせます。ロゴの意味はフランス語で”どういたしまして”。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイト、ベージュのみややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：やや薄め＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#スナイデル#フレイアイディー#アメリ#アメリヴィンテージ#コエル#クラネ#ミラオーウェン#エイミーイストワール#ミエリインヴァリアント#ココディール#ザラ#スライ#マウジー#ブラックバイマウジー#アンスリード#リムアーク#ポロラルフローレン#ロペ#ロペピクニック#ユナイテッドトウキョウ#ユナイテッドアローズ#ビームス#シップス#トゥモローランド#マカフィー#イエナ#フレームワーク#スピックアンドスパン#ドゥーズィエムクラス