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Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ
商品番号 V58979064126
商品名

Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ
ブランド名 スピックアンドスパン
特別価格 税込 1,575 円
在庫状況 あり

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商品詳細

SpickandSpanJEVOUSENPRIETシャツ2度着用しました。中古品ですので、ご理解ある方のみ宜しくお願い致します。【2023S/S】Spick\u0026Spanヴィンテージ調のかすれを表現した大胆なロゴプリントのフレンチスリーブTシャツ。リサイクルコットンを使用したカジュアルなカットソー素材で、薄手ですが程よいコシがあるのが特徴。肩にかかるショルダーラインと程よくゆとりのあるサイズ感が着やすいデザインです。シンプルでカラー展開もシックなので幅広いシーンに着まわせます。ロゴの意味はフランス語で”どういたしまして”。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイト、ベージュのみややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：やや薄め＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#スナイデル#フレイアイディー#アメリ#アメリヴィンテージ#コエル#クラネ#ミラオーウェン#エイミーイストワール#ミエリインヴァリアント#ココディール#ザラ#スライ#マウジー#ブラックバイマウジー#アンスリード#リムアーク#ポロラルフローレン#ロペ#ロペピクニック#ユナイテッドトウキョウ#ユナイテッドアローズ#ビームス#シップス#トゥモローランド#マカフィー#イエナ#フレームワーク#スピックアンドスパン#ドゥーズィエムクラス
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