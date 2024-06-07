Spick and Span JEVOUSENPRIE Tシャツ

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商品詳細
SpickandSpanJEVOUSENPRIETシャツ2度着用しました。中古品ですので、ご理解ある方のみ宜しくお願い致します。【2023S/S】Spick\u0026Spanヴィンテージ調のかすれを表現した大胆なロゴプリントのフレンチスリーブTシャツ。リサイクルコットンを使用したカジュアルなカットソー素材で、薄手ですが程よいコシがあるのが特徴。肩にかかるショルダーラインと程よくゆとりのあるサイズ感が着やすいデザインです。シンプルでカラー展開もシックなので幅広いシーンに着まわせます。ロゴの意味はフランス語で”どういたしまして”。＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊透け感：ホワイト、ベージュのみややあり裏地：なし伸縮性：ややあり光沢感：なし生地の厚さ：やや薄め＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊#スナイデル#フレイアイディー#アメリ#アメリヴィンテージ#コエル#クラネ#ミラオーウェン#エイミーイストワール#ミエリインヴァリアント#ココディール#ザラ#スライ#マウジー#ブラックバイマウジー#アンスリード#リムアーク#ポロラルフローレン#ロペ#ロペピクニック#ユナイテッドトウキョウ#ユナイテッドアローズ#ビームス#シップス#トゥモローランド#マカフィー#イエナ#フレームワーク#スピックアンドスパン#ドゥーズィエムクラス
http://narcologia.ru/goods/reproduce196155.html
http://narcologia.ru/goods/Persia478288.html
http://narcologia.ru/goods/diamond161958.html
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