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GALERIE VIE｜ギャルリー ヴィー　7分丈カットソー
商品番号 J84009358290
商品名

GALERIE VIE｜ギャルリー ヴィー　7分丈カットソー
ブランド名 ギャルリーヴィー
特別価格 税込 1,332 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1度着用したのみです♪シワございますのでご理解いただけるかたのみでお願いいたします。かなり透けているので下に1枚着ても涼しく着られると思います♪【カラー】ブラック【サイズ】1平置きで着丈約60cm【素材】コットン70%シルク30%
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