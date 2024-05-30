KR25着物リメイクブラウス着丈47センチ身幅50センチ正絹



子供着物屋まりん♥️ の出品した商品 - メルカリ



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着物リメイク「絽の長着とちりめんの長着からブラウス」作り方｜ぬくもり



フレンチスリーブブラウス かんたん 絽の着物から 作り方 KIMONO DIY 着物リメイク



絽の着物から ブラウス 作り方 KIMONO DIY 着物リメイク



フレンチスリーブブラウス 丈短め 前後同じかたち かんたん💓 作り方 ...



ブラウス 着丈が調節できる 作り方 KIMONO DIY 着物リメイク



着物リメイク】同じ大きさの２枚の着物地で、とても簡単なストールを ...



【大胆染分け】小紋 正絹 袷 花唐草&鳥模様 更紗 ブルーグレー 丈160.5裄66 | トールサイズのためのリサイクル着物セレクトショップ キモノDNA LOVE powered by BASE



着物リメイク この幅でどう作るの？【切り替えの法則】



着物リメイク この幅でどう作るの？【切り替えの法則】 - YouTube



捨てられない！不要な絹の使い方のご提案 - たかはしきもの工房公式 ...



幅出し・直線縫い S(着丈50cm迄)



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着物からブラウスを作りました。可愛い作りになっています。生地は正絹着丈47センチ身幅50センチ