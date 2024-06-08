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RBS シャーリング キャミソール ボディスーツ
商品番号 F39936783993
商品名

RBS シャーリング キャミソール ボディスーツ
ブランド名 レイビームス
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Raybeamsで購入しました。着用は一度のみです。以下商品説明重宝するおしゃれアイテムオリジナルの刺繍柄を作成し、シャーリング加工を施した股下付きのボディスーツ。インをしてももたつきが気にならないように、パンツ部分はフラットな生地を使用しました。胸部分は平ゴムを入れ、ずれ落ちる心配がない仕様に◎。カップは取り外しができるので、カップを外して上から重ねるレイヤードスタイルもお楽しみいただけます。ファッション感度の高いボディスーツは季節に合わせたコーディネートに活躍すること間違いなしです。Model：H170(cm)　Size：ONESIZERBS／アールビーエス＜RayBEAMS＞から誕生したブランド＜RBS＞。大人でもこどもでもない、カジュアルでもコンサバティブでもない。何にも属さない、ニュートラルで曖昧なスタイルがいい。好きなモノは多いけれど、本当に好きなモノは変わらない。概念にとらわれず、ファッションを心から楽しむ女性に向けて、上質な素材とディテールを楽しむコンテンポラリーウエアを展開。クリーンでエフォートレスなスタイルを提案します。柄・デザイン···無地カラー···ホワイトカップ···カップあり季節感···春、夏、秋==================================RayBEAMSレイビームスYohliYamamotoヨウジヤマモトY'sワイズGroundYY-3ワイスリーLIMIfeuリミフゥCOMMEdesGARCONSコムデギャルソンコムコムtricotトリコnoirkeininomiyaJUNYAWATANABEジュンヤワタナベISSEYMIYAKEイッセイミヤケsacaiサカイANNDEMEULEMEESTERアンドゥムルメステールMaisonMargielaメゾンマルジェラMartinMargielaマルタンマルジェラMM6ARTS\u0026SCIENCEMARNI
http://narcologia.ru/goods/sci-fi371047.html
http://narcologia.ru/goods/financier65160.html
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