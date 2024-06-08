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ヒロコビス 半袖 9号
商品番号 M49127384249
商品名

ヒロコビス 半袖 9号
ブランド名 ヒロコビス
特別価格 税込 1,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ヒロコビス　新品未使用タグ付き半袖トップスサイズ9号数年前に個性的なデザインが気に入り購入しましたが、着用することなく保管していました。平置きで、着丈約53cm身幅約40cm伸縮性がありとても伸びる素材なので着やすいと思います。新品未使用ですが自宅保管のためご理解の上、ご検討、購入をお願いします。
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