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sousou ジバン
商品番号 Q61861702882
商品名

sousou ジバン
ブランド名 ソウソウ
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちらはsousouのジバンです。花柄がとても可愛いです。tシャツとして着ていただけます。すぐに完売した人気の柄です。出番がないので出品いたします。2〜3回のみ着用しました。良い状態です。こちらは値下げ不可です。ご了承下さい。素材　綿100％身幅　55センチ着丈　56センチ
http://narcologia.ru/goods/evaporation323924.html
http://narcologia.ru/goods/septet986119.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador26906.html

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