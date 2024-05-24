- ホーム
- >
- レディース
- >
- トップス
- >
- Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)
- >
- sousou ジバン
ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
こちらはsousouのジバンです。花柄がとても可愛いです。tシャツとして着ていただけます。すぐに完売した人気の柄です。出番がないので出品いたします。2〜3回のみ着用しました。良い状態です。こちらは値下げ不可です。ご了承下さい。素材 綿100％身幅 55センチ着丈 56センチ
http://narcologia.ru/goods/evaporation323924.html
http://narcologia.ru/goods/septet986119.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador26906.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation323924.html
http://narcologia.ru/goods/septet986119.html
http://narcologia.ru/goods/ambassador26906.html
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
抜衿ジバン 違い袖 三〇単／濃紺（のうこん）×杢墨（もくずみ） - SOU ...
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU
SOU・SOU