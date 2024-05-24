sousou ジバン

こちらはsousouのジバンです。花柄がとても可愛いです。tシャツとして着ていただけます。すぐに完売した人気の柄です。出番がないので出品いたします。2〜3回のみ着用しました。良い状態です。こちらは値下げ不可です。ご了承下さい。素材 綿100％身幅 55センチ着丈 56センチ



SOU・SOU



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抜衿ジバン 違い袖 三〇単／濃紺（のうこん）×杢墨（もくずみ） - SOU ...



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