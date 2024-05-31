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美品★ケイトスペード　ショルダーバッグ　カメラバッグ　レザー　コートニー　黒
商品番号 M64735537427
商品名

美品★ケイトスペード　ショルダーバッグ　カメラバッグ　レザー　コートニー　黒
ブランド名 ケイトスペードニューヨーク
特別価格 税込 4,747 円
在庫状況 あり

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商品詳細

○アイテムショルダーバッグコートニー　カメラバッグ　フリンジ金具○サイズタテ13cmヨコ21cmマチ6cmショルダー116cm調節可能平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態金具部分に小傷はありますが、その他目立つ汚れや傷はなく、まだまだ使用して頂けると思います♪中古としては美品のお品物だと思います^^○カラーブラック○素材レザー○購入先ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品鑑定済み商品その他ネット購入不要になった私物など○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。種類...カメラバッグ
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